الرئيس التونسي قيس سعيد يأمر بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر أخرى

أذاعت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمر بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر أخرى حتى 19 من يناير 2022.

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