الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء مكتب اتصال بكاليفورنيا للتنسيق مع شركات التكنولوجيا

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وكالات _ أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي اليوم أن التكتل يعمل على إنشاء مكتب له في سان فرانسيسكو للتنسيق مع شركات التكنولوجيا.
ومن شأن الخطوة ألا تقرب التكتل أكثر من عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل فحسب، بل وشركات ناشئة أصغر بالولايات المتحدة.
وقال المسؤول الأوروبي الذى لم يتم الكشف عن هويته لـ”الألمانية” إنه لم يتم بعد تحديد موعد لافتتاح المكتب.
وأضاف المسؤول أنه لم يتحدد حجم المكتب، مؤكدا أن العمل لا يزال جاريا.
وعند إنشاء المكتب، يمكن إقامة المزيد من الاتصالات المباشرة بين كبرى شركات التكنولوجيا والاتحاد الأوروبي.
وفي السنوات والأشهر القليلة الماضية، أطلقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وهيئات مكافحة الاحتكار مجموعة من القضايا ضد شركات مثل فيسبوك وأمازون وجوجل.
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