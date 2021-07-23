مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع بدعم شركات التكنولوجيا

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– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة، مدعومة بأسهم شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الصخمة ونتائج أعمال قوية من شركتي التواصل الاجتماعي تويتر وسناب، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات النشاط التجاري في وقت لاحق يوم الجمعة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 31.8 نقطة يما يعادل 0.09 بالمئة إلى 34855.11 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 13.7 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 4381.2 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 68.5 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 14753.058 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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