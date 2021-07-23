بنك أوف أمريكا: صناديق السندات تستقطب تدفقات بقيمة 8.4 مليار دولار

– خلصت تقديرات لمحللين ببنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، إلى أن المستثمرين في الصناديق العالمية ضخوا على مدار الأسبوع الماضي أكبر قدر من الأموال منذ ما يقرب من خمسة أشهر في السندات عالية الجودة.

وقال محللو الأرقام في بنك أوف أمريكا، والذين يحللون أرقام تدفقات الاستثمار الأسبوعية من إي.بي.إف.آر، إن الصناديق اشترت ما قيمته 8.4 مليار دولار من السندات بشكل عام، منها 2.6 مليار دولار من السندات الحكومية الأمريكية.

تغطي الأرقام الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، وبالتالي فإنها شملت الارتفاع القوي في أسواق السندات يوم الاثنين عندما بدا أن عودة وتيرة حالات الإصابة العالمية بكوفيد-19 أشعلت فجأة المخاوف بشأن احتمال عودة الاقتصادات إلى طبيعتها.

كما شهدت الأسهم الأمريكية أكبر سحب في ستة أسابيع عند 2.6 مليار دولار، وأكبر تدفقات خارجة من الأسهم الأوروبية والذهب منذ مارس آذار عند 700 مليون دولار ومليار دولار على الترتيب.

ومع ذلك، لم تكن الصورة قاتمة تماما. فقد أشارت تقديرات بنك أوف أمريكا إلى أن الصناديق ضخت 3.3 مليار دولار في الأسهم في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن 1.6 مليار دولار ذهبت إلى التكنولوجيا و1.5 مليار دولار ذهبت إلى أسهم الرعاية الصحية، وهو ما يسلط الضوء مرة أخرى على تأثير الفيروس.