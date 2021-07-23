نمو مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 60.6 نقطة خلال يوليو

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سي ان بي سي _ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة IHS Markit لمنطقة اليورو، والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية، إلى 60.6 في يوليو من 59.5، وهي أعلى قراءة له منذ يوليو 2000.
هذا وكان المؤشر متقدما على 50 علامة التي تفصل النمو عن الانكماش وتقديرات استطلاع لـ 60.0.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأوروبي إلى 62.6 من 63.4، لكنه جاء أكثر من التوقعات التي بلغت 62.5.
وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات الخدمي، ارتفع إلى 60.4 من 58.3، حيث جاء أكثر من المتوقع الذي بلغ 59.5.
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