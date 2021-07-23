مال وأعمال

نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بأكثر من الضعف الربع الثاني

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وكالات _ ازدادت حصة السيارات الكهربائية من سوق المركبات الجديدة في أوروبا بأكثر من الضعف خلال الربع الثاني من العام، بحسب ما كشفت الجمعية الأوربية لمصنعي السيارات.

وباتت المركبات الكهربائية بالكامل تشكّل 7,5 % من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، في مقابل 3,5 % في الربع الثاني من 2020.

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وبيعت منها أكثر من 210 ألف وحدة (231,6 %) وشهدت المبيعات ازديادا خصوصا في إسبانيا وألمانيا وبلجيكا. وخارج الاتحاد الأوروبي، سُجّل ارتفاع أيضا من هذا القبيل في بريطانيا والنروج.

أما السيارات العاملة بالبنزين التي اقترحت المفوضية الأوروبية حظر بيعها اعتبارا من 2035، فهي باتت تشكّل أقلّ من نصف المبيعات الأوروبية، مع 1,17 مليون مركبة مباعة و41,8 % من الحصص في السوق، في مقابل 51,9 % في الربع الثاني من 2020.

واستحوذت المركبات الهجينة بدورها على 19,3 % من الحصص في السوق، خلف تلك العاملة بالديزل (20,4 % في مقابل 30 % تقريبا سنة 2020). وباتت السيارات الهجينة القابلة للشحن تمثّل 8,4 % من الحصص في السوق، بدفع خصوصا من ارتفاع مبيعاتها في إيطاليا.

وقد خاضت عدّة شركات لصناعة السيارات غمار المركبات الكهربائية، متعهدة بالاستغناء بالكامل عن محرّكات الاحتراق بحلول 2030. كما أن بعض العلامات تعتزم البدء بإنتاج السيارات الكهرائية فقط بحلول 2030، من بينها “فولفو” و”أوبل”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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