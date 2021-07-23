أسعار النفط تتجه لإنهاء الأسبوع دون تغيير بسبب شح المعروض

– ازدادت أسعار النفط نزولا عن مستوى 74 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، لكنه في طريقه لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر بعد انتعاشه من انخفاض حاد يوم الاثنين، مدعوما بتوقعات بأن المعروض سيظل شحيحا مع تعافي الطلب.

وتراجعت أسعار النفط والأصول مرتفعة المخاطر الأخرى في بداية الأسبوع بسبب القلق حيال الأثر على الاقتصاد والطلب من تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأماكن أخرى.

ونزل خام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 73.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز 2.2 بالمئة يوم الخميس.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.73 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة يوم الخميس.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مستقرا بعد أن انخفض في الأسابيع الثلاثة السابقة. ومن المتوقع أيضا أن يظل الخام الأمريكي مستقرا خلال الأسبوع.

انخفض كلا العقدين بنحو سبعة بالمئة يوم الاثنين، لكنهما عوضا كل تلك الخسائر مع توقع المستثمرين أن يظل الطلب قويا وأن تتلقى السوق دعما من تراجع مخزونات النفط وارتفاع معدلات التطعيمات.

ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب العرض بعد اتفاق يوم الأحد بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، على إعادة 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس.

وقال محللون من إيه.إن.زد ريسيرش في تقرير إن السوق بدأت تشعر بأن الزيادة البالغة 400 ألف برميل في اليوم لن تكون كافية للحفاظ على توازن السوق، وأن المخزونات في الولايات المتحدة وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آخذة في الانخفاض.