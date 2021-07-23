روسيا تسجل 795 وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

– سجلت روسيا 23811 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، منها 3425 في موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و78522.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 795 شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 152296.

وتصدر وكالة الإحصاءات الاتحادية تقريرا منفصلا، وقالت إن روسيا سجلت نحو 290 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ أبريل 2020 حتى مايو 2021.

وتواجه روسيا زيادة في الإصابات بالمرض، وترجع السلطات ذلك إلى انتشار السلالة دلتا وبطء معدل التطعيم.