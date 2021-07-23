مال وأعمال

الدولار الأمريكي يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي أمام باقي العملات

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– يتجه الدولار لإنهاء الأسبوع على مكاسب طفيفة بعد تقلب لأيام قليلة عندما تعرضت العملات لضربة بسبب تحول في الإقبال على المخاطرة، فيما تركز السوق الآن على اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة خلال الأسبوع، وارتفع بشكل طفيف يوم الجمعة إلى 92.891.

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لكن هذا دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 93.194 الذي سجله يوم الأربعاء، بعد أن ساعدت أرباح وول ستريت القوية المستثمرين على استعادة بعض الثقة التي فقدوها بسبب مخاوف سابقة من أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا قد تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الين، وهو ملاذ آمن، بحوالي 0.2 بالمئة خلال الأسبوع، وبلغ في أحدث تعاملات 110.36.

في غضون ذلك ، استقر اليورو عند 1.1772 دولار، ولم يتأثر بقراءات متباينة لمسوح مديري المشتريات في فرنسا وألمانيا. ومن المقرر صدور نتائج مسوح منطقة اليورو ككل في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

وتعافى الجنيه الإسترليني من خسائره الحادة التي بلغت 1.3 بالمئة خلال الأسبوع، ليستقر عند 1.3741 دولار، مدعوما بتعافي الإقبال على المخاطرة، حتى مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بشكل كبير.

ومع ذلك، انخفض الدولار الأسترالي – الذي يُنظر إليه غالبا على أنه مؤشر على الرغبة في المخاطرة – 0.3 بالمئة إلى 0.7360 دولار يوم الجمعة، ويتجه لانخفاض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع، ووهو ما سيكون رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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