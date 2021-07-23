سهم زوماتو الهندية يقفز 83% في أول يوم تداول

العربية نت _ ارتفع سهم منصة توصيل الطعام الهندية عبر الإنترنت زوماتو في أول يوم تداول له في بورصة بومباي، ما يمهد الطريق لعدد كبير من شركات “اليونيكورن” أو الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، لمتابعة التوجه نحو الطروحات العامة الأولية.

قفز السهم بنسبة 83% وتم تداوله عند 136.90 روبية صباحًا في بومباي اليوم الجمعة، مقارنة بسعر الاكتتاب العام البالغ 76 روبية.

وجمعت زوماتو عبر الاكتتاب في أسهمها 1.3مليار دولار من مستثمرين من بينهم Morgan Stanley و Fidelity Investments، الأسبوع الماضي.

تقود زوماتو العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية التي تنتظر بدء رحلة تداول الأسهم في الهند، بما في ذلك الشركة الأم لخدمة المدفوعات الرقمية Paytm، التي تقدمت بطلب للحصول على موافقة لما سيكون أكبر اكتتاب عام في البلاد بقيمة 2.2 مليار دولار.

يتوج إدراج Zomato نصف سنة أول مزدحماً بالإدراجات المحلية في الهند، حيث تحوم المؤشرات المحلية بالقرب من مستويات قياسية، مدعومة بضخ السيولة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

ويبقى قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية ممثلاً بشكل ناقص نسبيًا في الأسواق الهندية، مقارنة برسملة سوقية بنسبة 30% بين أكبر 100 شركة مدرجة في الولايات المتحدة والصين، وفقًا لما قاله راخي براساد، مدير الاستثمار في Alder Capital، لوكالة “بلومبرج”.

وأضاف: “إنه فجر جديد لشركات التكنولوجيا الاستهلاكية”.