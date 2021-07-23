أسعار الذهب تتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر مع صعود الدولار

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_ استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلا أنها باتت تتجه لأول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش، لتسجل تراجعًا بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع.
وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.
ويتحرك سعر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسة أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.
وعن المعادن الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 25.40 دولار للأونصة، في اتجاه لثالث هبوط أسبوعي، بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2727.94 دولار، واستقر البلاتين عند 1092.71 دولار.
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