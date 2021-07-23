عاجل.. رفع أسعار البنزين ربع جنيه للتر وتثبيت السولار

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قالت وزارة البترول في بيان، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم الجمعة أسعار الوقود،
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن مصر رفعت أسعار البنزين 95 أوكتان إلى تسعة جنيهات للتر من 8.75 جنيه والبنزين 92 إلى ثمانية جنيهات من 7.75 جنيه والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه من 6.50 جنيه.
وتقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وأشارت أن توصيات اللجنة جاءت “في ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل كوفيد–19 وتخفيض إنتاج (الخام)”.
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