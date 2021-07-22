كريستين لاجارد: متحور دلتا يمكن أن يثبط تعافي الاقتصاد الأوروبي من وباء كورونا

وكالات _ حذرت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد من أن سلالة دلتا يمكن أن تثبط تعافي الاقتصاد من وباء كورونا، خاصة في قطاع الخدمات.

وقالت لاجارد، إن منطقة اليورو في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي قوي في الربع الثالث، على الرغم من ظهور الاختناقات في القطاعات الرئيسية، مع عودة المنطقة موحدة العملة إلى مستويات ما قبل الأزمة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

لكن رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي قالت: لا يزال وباء كورونا يلقي بظلاله على التعافي بعد الوباء، حيث تسبب سلالة دلتا حالة من الغموض.