_ لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بينما تلقت السوق بعض الدعم من عدد من تقارير النتائج الإيجابية. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.7 نقطة إلى 34799.68 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.6 نقطة أو 0.06 بالمئة ليفتح على 4361.27 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 20.8 نقطة أو 0.14 بالمئة ليسجل 14652.724 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار الأسهم الأمريكية بداية التعاملات مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.