مال وأعمال

استقرار الأسهم الأمريكية بداية التعاملات مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة

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_ لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بينما تلقت السوق بعض الدعم من عدد من تقارير النتائج الإيجابية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.7 نقطة إلى 34799.68 نقطة.

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وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.6 نقطة أو 0.06 بالمئة ليفتح على 4361.27 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 20.8 نقطة أو 0.14 بالمئة ليسجل 14652.724 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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