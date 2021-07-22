البحرين تقرر فتح المقاهي والمطاعم والمراكز الرياضية للجميع اعتبارا من الغد

العربية نت _ أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في البحرين، اليوم الخميس، قرار فتح المقاهي والمطاعم والمراكز الرياضية للجميع اعتبارا من الغد.

ويأتي ذلك وفقًا لتقييم متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية، حيث تم الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي الذي تم الانتقال إليه احترازياً أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، وفق ما جاء في وكالة الأنباء البحرينية.

وشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة التزام الجميع بإجراءات المستوى الأخضر، منوهاً أن كل فرد في المجتمع مسؤول بوعيه والتزامه عن خفض معدلات الانتشار، مشيرًا إلى أن مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة أساس نجاح مختلف الجهود ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من كافة مسارات التعامل مع الفيروس.

وأكد على ضرورة التزام الجميع بمعايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات في المناطق الداخلية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تندرج تحت المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.

ويحدد المستوى فتح القطاعات والأنشطة التالية للمتطعمين وغير المتطعمين: المجمعات والمحال التجارية، والمطاعم والمقاهي، والمراكز الرياضية وصالات التربية البدنية وبرك السباحة، ومحلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا، والألعاب الترفيهية، ودخول المراكز الحكومية، وإقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية، وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية.

ويتضمن المستوى الأخضر أيضاً إتاحة خيار الحضور بمؤسسات التعليم والتدريب، مع الإبقاء على معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات في المناطق الداخلية، ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

في المقابل، تفتح دور السينما وتتاح إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الداخلية للمتطعمين الذين أتموا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية، والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق “مجتمع واعي”، ولمن هم دون الـ 12 عاماً بصحبة شخص متطعم أو متعافي.