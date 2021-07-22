اليورو قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف

_ حوم اليورو حول مستويات أعلى قليلا فحسب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف أمام الدولار اليوم الخميس قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي، بينما ارتفعت عملات النمو مثل الدولار الأسترالي في ظل استمرار انحسار العزوف عن المخاطرة عالميا.

وتراجع مؤشر الدولار والين، اللذان ارتفعا في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى أعلى مستوى منذ أوائل أبريل ونهاية مايو على الترتيب، في ظل نتائج قوية رفعت أسواق الأسهم وعوائد السندات وشجعت المستثمرين على الخروج من أصول الملاذات الآمنة التي أكثروا منها.