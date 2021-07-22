وكالة فيتش تبقي على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية مع نظرة مستقبلية مستقرة

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وكالات _ أبقت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عند “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت فيتش أن يصل معدل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 4.5 %، قائلة إنه على الرغم من أن الانتشار الأخير لفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية يشكل تهديدا لانتعاش الاستهلاك، لكن إمدادات لقاحات كورونا تزداد.
وقالت إنها تتوقع أن يحقق اقتصاد كوريا الجنوبية نموا قدره 3.1 % في العام المقبل.
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