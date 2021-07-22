صافي ربح هيونداي موتور يفوق التوقعات في الربع الثاني عند 1.57 مليار دولار

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_ أعلنت هيونداي موتور الكورية الجنوبية يوم الخميس أفضل أرباحها ربع السنوية في نحو ست سنوات، مدعومة بطلب قوي على سياراتها مرتفعة الهامش من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات وطرز جنسيس الفاخرة.
هيونداي من أكبر عشرة صناع سيارات في العالم من حيث المبيعات مع وحدتها كيا كورب، وقد بلغ صافي ربح الشركة 1.8 تريليون وون كوري (1.57 مليار دولار) في الفترة من أبريل إلى يونيو ، مقارنة مع 227 مليار وون قبل سنة.
في المقابل، كان متوسط توقعات المحللين التي جمعتها رفينيتيف سمارت إستميت 1.6 تريليون وون.
وقالت هيونداي في بيان “مبيعات الطرز الرياضية متعددة الاستخدامات وطرز علامة جنسيس الفاخرة قادت الزخم على صعيد حجم المبيعات، في حين أن تراجع الحوافز رفع الإيرادات والربحية في الربع الثاني بفضل التعافي من جائحة كوفيد-19 العالمية والذي نشط الطلب على السيارات”.
وقال المحللون إن النتائج القوية تدعمت أيضا بطريقة إدارة هيونداي لسلاسل إمداداتها، وهو ما ساعدها على تجاوز نقص الرقائق العالمي على نحو أفضل من معظم صناع السيارات الآخرين.
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