- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي _ تراجعت أسعار الذهب الخميس 22 يوليو لتقترب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي المصري الأوروبي المقرر اليوم.
وبحلول الساعة 05:14 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1799.18 دولار للأونصة، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 12 يوليو عند 1793.59 دولار الجلسة السابقة.
ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1799.20 دولار للأونصة.
وعن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة 0.3% إلى 25.15 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.5% مسجلا 2667.44 دولار، وهبط البلاتين 0.3% إلى 1076.91 دولار للأونصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع بسبب تحسن الشهية للمخاطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.