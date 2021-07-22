مال وأعمال

الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع بسبب تحسن الشهية للمخاطرة

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سي إن بي سي _ تراجعت أسعار الذهب الخميس 22 يوليو لتقترب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي المصري الأوروبي المقرر اليوم.

وبحلول الساعة 05:14 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1799.18 دولار للأونصة، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 12 يوليو عند 1793.59 دولار الجلسة السابقة.

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ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1799.20 دولار للأونصة.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة 0.3% إلى 25.15 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.5% مسجلا 2667.44 دولار، وهبط البلاتين 0.3% إلى 1076.91 دولار للأونصة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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