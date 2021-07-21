وزيرة التعاون الدولي: مصر الرابعة عالميا بمؤشر إيكونوميست لعودة الحياة بعد كورونا

أ ش أ – أشادت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بحلول مصر في المركز الرابع في مؤشر “عودة الحياة إلى طبيعتها” بعد كورونا، والذي تجريه مجلة الإيكونوميست البريطانية.

وذكرت المشاط – في تغريدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي – أن مصر حلت من بين الدول العشر التي أظهرت مرونة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفق مؤشر (إيكونوميست)، لافتة إلى أن هذا المؤشر يضم 50 من أكبر اقتصادات العالم والتي تمثل 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ⁦