بريطانيا تقر زيادة بنسبة 3% في أجور الكوادر الطبية

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– أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أن كوادر الخدمات الصحية الوطنية (NHS) سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 3%، بموجب توصيات هيئة مستقلة لمراجعة الرواتب.
وأوضحت الحكومة أن زيادة رواتب الممرضات والمسعفين والاستشاريين وأطباء الأسنان ستكون بمفعول رجعي يشمل أبريل 2021.
ووفقا للحسابات الحكومية فإن هذه الزيادة ستعادل 1000 جنيه إسترليني سنويا، بينما ستبلغ الزيادة المصروفة للحمالين وعمال النظافة حوالي 540 جنيها سنويا.
وتأتي هذه الزيادة بعد أن قدمت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في مارس اقتراحا بزيادة أجور موظفي NHS بنسبة 1% فقط.
إلا أن هذا الاقتراح شهد معارضة شديدة كونه لا يعكس التضحيات التي قدمها الموظفون في ظل جائحة كوفيد-19 والضغط الكبير الذي تعرضوا له.
وأعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي تجميد أجور القطاع العام للفترة 2021-2022، مع استثناءات لمن يتقاضون رواتب أقل من 24000 جنيه إسترليني سنويا وموظفي NHS.
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