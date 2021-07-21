إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: ارتفاع مخزونات النفط الخام

وكالات – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات الخام 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يوليو، إلى 439.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته لانخفاض 4.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 86 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية في الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 121 ألف برميل في الأسبوع إلى 236.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لانخفاض مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 141 مليون برميل، في مقابل توقعات لزيادة 557 ألف برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد 2.4 مليون برميل يوميا.