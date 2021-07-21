مال وأعمال

السعودية تمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا بسبب المخاوف من فيروس كورونا

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء أن المملكة أعلنت منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.

وذكرت أن على المواطنين المتواجدين في إندونيسيا توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى السعودية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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