وزيرة البيئة: لجنة عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتي بشاطئ المناخ في بورسعيد

دوت الخليج – وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة عاجلة لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتي، الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ في محافظة بورسعيد.

وبحسب بيان لوزارة البيئة، جرى على الفور دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح البيان أنه تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود على الشاطئ والبدء فى إجراءات المكافحة.

كذلك اضطلعت اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالتفتيش على المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود علي الشاطئ، للتعرف على المتسبب واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.