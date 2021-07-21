مال وأعمال

تسلا تعتزم فتح شبكة شحن بطارياتها لسيارات المنتجين الآخرين هذا العام

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– قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا إن الشركة تخطط لفتح شبكة شحن بطارياتها لسيارات المنتجين الآخرين في وقت لاحق من العام الحالي.

تعطي شبكة الشحن السريع ميزة تنافسية كبيرة لمنتج السيارات الكهربائية، إذ تملك تسلا أكثر من 25 ألف وحدة شحن فائق السرعة في أنحاء العالم.

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وفي المقابل، أقام صناع السيارات الآخرون تحالفات أو استثمروا في شركات ناشئة لشبكات الشحن وسط مسعى محموم لطرح سيارات كهربائية جديدة في السوق.

وقال ماسك على تويتر “سنجعل شبكتنا للشحن فائق السرعة مفتوحة للسيارات الكهربائية الأخرى في وقت لاحق هذا العام،” مضيفا أن الشبكة ستتاح تدريجيا للسيارات الكهربائية الأخرى في جميع الدول.

كان وزير النقل الألماني قال الشهر الماضي إنه يحاول إقناع تسلا بخطوة مماثلة لتسهيل الشحن على قائدي المركبات الكهربائية.

وفي الولايات المتحدة، اعتمدت إدارة الرئيس جو بايدن الشهر الماضي اتفاقا بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ لإنفاق 1.2 تريليون دولار على مشاريع للبنية التحتية، منها 7.5 مليار دولار على البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وهو ما يشمل محطات شحن البطاريات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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