مال وأعمال

نوكيا تفوز بأول عقد لها لشبكات الجيل الخامس في الصين

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

_ فازت شركة نوكيا بأول عقد لها لشبكات الإتصالات اللاسلكية للجيل الخامس 5G في الصين مما يؤمن لها حصة في واحد من ثلاثة عقود جديدة.

في حين، فازت شركات صينية في مقدمتها “هواوي” بنصيب الأسد في الصفقة، بحسب وثيقة نشرتها “تشاينا موبايل”.

Wafa_LIE_728x90

وفازت نوكيا بحصة 10% في واحد من العقود الثلاثة، بينما حصلت منافستها إريكسون على 9.6% من عقد آخر.

وقال مصدران لرويترز، إن القيمة الإجمالية للعطاء تبلغ حوالي 6 مليارات دولار موزعة بين العقود الثلاثة.

وأضافا أن نوكيا حصلت على أربعة في المئة من مجمل العطاء.

يذكر أن الصين متقدمة على كل الدول الأخرى في استخدام شبكات الجيل الخامس، ما يجعلها أحد أكبر الأسواق لشركات البنية التحتية للاتصالات.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نوكيا تفوز بأول عقد لها لشبكات الجيل الخامس في الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا