وزير البترول: معدلات إنجاز غير مسبوقة في إقامة محطات تموين السيارات بالغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ان خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف انحاء الجمهورية شهدت معدلات انجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وأشار إلى أن محطات جديدة تدخل الخدمة يومياً بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بهدف الوصول بعدد المحطات التي تؤدى هذه الخدمة للمواطن الى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

واكد الملا أن هناك ما يناهز 400 محطة تؤدى خدمة التموين بالغاز حالياً لمستخدمى المركبات حيث تضاعفت أعدادها في غضون أشهر قليلة تحت مظلة المبادرة الرئاسية مما ساهم بقوة في تشجيع مستخدمى المركبات على استخدام الغاز كوقود اساسى علاوة على تحفيز المزيد من راغبى التحول لإستخدام الغاز سواء من خلال مبادرة الاحلال بسيارات جديدة تعمل بالغاز أو من خلال التحويل في المراكز التابعة لشركات قطاع البترول المقدمة لتلك الخدمة.

ولفت إلى تقدم تنفيذ خطة الانتشار للمحطات والتي شملت إضافة 170 محطة جديدة وجارى الانتهاء من تشغيل 45 محطة أخرى ، علاوة على نحو 408 محطة جديدة جارى العمل على انشائها تمهيدا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة .

ونوه أنه سيتم لاحقا البدء في إنشاء نحو 200 محطة جديدة ، وتشمل المحطات الجديدة إقامة محطات مخصصة للتموين بالغاز الطبيعى أو إضافة خدمات التموين بالغاز الطبيعي لمحطات التموين بالبنزين والسولار استثمارا للمساحات الفائضة بالتعاون مع الشركات المُشغلة لهذه المحطات أو من خلال مشروع إنشاء محطات متكاملة للتموين بالغاز والبنزين والشحن الكهربائي.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توريد المعدات والمهمات اللازمة لتشغيل المحطات حيث جرى التعجيل بها بما يساعد على سرعة الانتهاء من البرنامج في التوقيتات المحددة .

وفيما يتعلق بتطور معدلات التحويل للسيارات لاستخدام الغاز ، أوضح الملا ان تحويل نحو 51 الف سيارة خلال العام المالي 2020/2021 يعكس حجم الإقبال الكبير على استخدام الغاز كوقود بين قائدى المركبات حيث كان معدل التحويل قد انخفض قبل سنوات قليلة إلى أقل من 10 ألاف سيارة في العام بما يرفع إجمالى عدد السيارات العاملة بالغاز الى نحو 370 الف سيارة،

وأكد أنه بالإضافة لهذه المعدلات فإن المبادرة القومية لإحلال السيارات تحت رعاية الرئيس السيسى تستهدف إحلال وتحويل نحو 250 الف سيارة أخرى على مدار 3 سنوات للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم بسيارات جديدة تعمل بالغاز وهو مايمثل دفعة كبيرة للتوجه نحو استخدام الغاز كوقود بالسيارات.

ولفت إلى أن وزارات الحكومة ممثلة في البترول والمالية والتجارة والصناعة و البنك المركزى قد قدمت نموذج للتعاون الفعال في هذه المبادرة بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى بما أدى لتقديم تيسيرات غير مسبوقة للمواطنين وتوفير مزايا جديدة لهم .

وفى اطار جهود زيادة مراكز التحويل للسيارات تم إضافة 27 مركز تحويل بالعام المالى الجاري 2020/2021 مقارنة بنحو 7 مراكز تحويل فقط العام الماضى وبهذا يصل الإجمالى إلى 105 مركز تحويل لخدمة الراغبين في التحويل على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط .