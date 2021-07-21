- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن البلاد سجلت 42015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بينما قفز عدد الوفيات بواقع 3998 في أعلى حصيلة يومية منذ 12 يونيو.
وكشفت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 31.22 مليون حالة بينما بلغت الوفيات 418480.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل ما يقرب من 4 ألاف وفاة بسبب كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.