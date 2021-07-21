الهند تسجل ما يقرب من 4 ألاف وفاة بسبب كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ شهر

– أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن البلاد سجلت 42015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بينما قفز عدد الوفيات بواقع 3998 في أعلى حصيلة يومية منذ 12 يونيو.

وكشفت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 31.22 مليون حالة بينما بلغت الوفيات 418480.