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فاوتشي: السلالة دلتا وراء ما يزد عن 80% من إصابات كورونا بأمريكا

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وكالات – قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء إن السلالة دلتا وراء أكثر من 80% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، لكن اللقاحات المصرح باستخدامها ما زالت فعالة بنسبة تزيد على 90% في خفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات.

وجرى اكتشاف السلالة دلتا سريعة العدوى لأول مرة في الهند في وقت سابق من العام الجاري.

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ومنذ ذلك الحين صارت سلالة دلتا المهيمنة في الولايات المتحدة وظهرت في أكثر من 90 دولة في العالم.

وقالت روشيل والنسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الجلسة إن متوسط عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 239 في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر بنسبة تقارب 48% مقارنة بالأسبوع السابق.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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