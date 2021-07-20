مال وأعمال

وول ستريت تغلق على ارتفاع كبير بدعم من تجدد تفاؤل حيال الاقتصاد

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وكالات – أغلقت وول ستريت على ارتفاع كبير اليوم الثلاثاء متعافية من سلسلة خسائر استمرت لأيام، إذ أدت سلسلة من نتائج الأعمال الإيجابية وتجدد التفاؤل حيال الاقتصاد إلى زيادة المخاطرة.

وربحت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة أكثر من 1%، وقاد المكاسب مؤشر الأسهم القيادية داو دونز، وذلك عقب أسوأ أداء يومي له في تسعة أشهر.

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وحقق ستاندرد آند بورز أول تقدم له في أربعة أيام وسجل كذلك أقوى أداء يومي له منذ مارس.

وحقق ناسداك أول مكاسبه في ست جلسات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 549.95 نقطة بما يعادل 1.62% إلى 34511.99 نقطة، وأغلق المؤشر S&P500 مرتفعا 64.57 نقطة أو 1.52% إلى 4323.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 223.89 نقطة أو 1.57% إلى 14498.88 نقطة.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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