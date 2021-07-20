الاتحاد الأوروبي يقدم 250 مليون يورو مساعدات مالية للأردن

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العربية دوت نت – أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن صرف دفعة من برامج المساعدة المالية الكلية للأردن تبلغ 250 مليون يورو.
وقالت المفوضية في بيان صحفي وزّعه مكتبها في العاصمة الأردنية عمان، إن هذه الدفعة للأردن تأتي بشكل جزئي من حزمة المساعدة المالية الكلية الطارئة بقيمة 3 مليارات يورو لعشرة شركاء في التوسعة والجوار، التي تهدف إلى مساعدتهم على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.
كما تعدّ جزءا من العملية المعتمدة في يناير 2020 لهذه الغاية، حيث تم صرف الدفعة الأولى البالغة 250 مليون يورو في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية في نوفمبر 2020.
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