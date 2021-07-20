مال وأعمال

السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر

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العربية دوت نت – بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة آليا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 أغسطس.

يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، محمد الجدعان، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23/ 1/ 1443 هـ الموافق 31/ 8/ 2021م.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23/ 1/ 1443 هـ الموافق 31/ 8/ 2021م.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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