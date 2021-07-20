مال وأعمال

وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد مبيعات كثيفة

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– فتحت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع يوم الثلاثاء، إذ انتعشت الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد بعد مبيعات كثيفة في الجلسة الماضية، بينما قفزت أسهم آي.بي.إم بفضل نتائج قوية للربع الثاني.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 19.8 نقطة، أو ما يعادل 0.06 بالمئة، إلى 33981.79 نقطة.

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وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.6 نقطة أو ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 4265.11 نقطة.

بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 55.5 نقطة أو ما يعادل 0.39 بالمئة إلى 14330.462 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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