الإيرادات المالية للصين تقفز 21.8% إلى 1.8 تريليون دولار في النصف الأول

شينخوا _ شهدت الإيرادات المالية للصين زيادة على أساس سنوي بنسبة 21.8 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2021، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية، فإن الإيرادات المالية للبلاد تجاوزت 11.7 تريليون يوان (1.8 تريليون دولار أمريكي) خلال تلك الفترة.