مال وأعمال

الإيرادات المالية للصين تقفز 21.8% إلى 1.8 تريليون دولار في النصف الأول

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شينخوا _ شهدت الإيرادات المالية للصين زيادة على أساس سنوي بنسبة 21.8 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2021، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية، فإن الإيرادات المالية للبلاد تجاوزت 11.7 تريليون يوان (1.8 تريليون دولار أمريكي) خلال تلك الفترة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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