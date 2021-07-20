أرباح بنك يو.بي.إس السويسري تقفز 63% إلى ملياري دولار في الربع الثاني

وكالات _ تجاوزت أرباح بنك يو.بي.إس السويسري التوقعات في الربع الثاني، فقد أعلن البنك عن صافي ربح للمساهمين يبلغ ملياري دولار.

ليرتفع من 1.23 مليار دولار بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة 1.34 مليار دولار، وفقا لبيانات Refinitiv.

وأرجع بنك يو.بي.إس الارتفاع في الأرباح إلى “ظروف السوق المواتية ومعنويات المستثمرين”، إلى جانب “الزخم المستمر في التدفقات، وقيمة النمو”، بحسب بيان البنك.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 8.98 مليار دولار من 7.4 مليار دولار قبل عام.، وبلغ العائد على أسهم حقوق الملكية الملموسة 15.4% مقابل 9.7% العام الماضي.

كما بلغت نسبة CET 1، وهي مقياس للملاءة المصرفية، 14.5% مقابل 13.3% في العام الفائت.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك UBS، رالف هامرز، “الزخم في صالحنا وخياراتنا الاستراتيجية ومبادراتنا تؤتي ثمارها”، مضيفا “نحن حريصون على تحقيق أقصى استفادة من المستقبل”.