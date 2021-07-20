العملات المشفرة تمحو 90 مليار دولار من قيمتها السوقية مع هبوط بيتكوين دون 30 ألف دولار

سي ان بي سي _ هوت عملة بيتكوين إلى ما دون الـ 30 ألف دولار لأول مرة منذ 22 يونيو، مما أدى إلى انخفاض العملات المشفرة الأخرى.

وتم محو حوالي 90 مليار دولار من سوق العملات المشفرة في غضون 24 ساعة، وفقا لبيانات CoinMarketCap.

وانخفضت عملة بيتكوين بنسبة 6%، بينما انخفض الإيثريوم بنسبة 8% وهبط الريبل بنسبة 10%، وفقًا لبيانات CoinDesk.

جاء الانخفاض في عملة بيتكوين بعد عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم العالمية، يوم أمس، فقد شهد مؤشر الداو جونز الصناعي أسوأ يوم له منذ أكتوبر الماضي.

وفي تصريحات لشبكة CNBC، قالت الشريكة في شركة Amber Group للخدمات المالية في العملات المشفرة، أنابيل هوانج، “كانت هناك عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق العالمية، مما ضغط بشدة على جميع الأصول ذات المخاطر العالية”.

وقال هوانج، إن هناك “مخاوف بشأن جودة وقوة الانتعاش الاقتصادي” و “الأصول ذات المخاطر الأعلي أصبحت أضعف بما في ذلك العوائد المرتفعة”، موضحة “إلى جانب الخسائر التي منيت به مؤخرا عملة البتكوين، أدى هذا إلى مزيد من الانخفاض في سوق العملات المشفرة”.

ومنذ أن وصل سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 65000 دولار في منتصف أبريل الماضي، انخفض سعره بما يزيد عن 50%.