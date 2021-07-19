وول ستريت تغلق على انخفاض حاد مع تجدد مخاوف انتشار سلالة دلتا المتحورة

وكالات – أثارت قفزة في الإصابات بسلالة دلتا المتحورة موجة مبيعات واسعة في بورصة وول ستريت اليوم الاثنين إذ يخشى المستثمرون من تجدد الإغلاقات المرتبطة بجائحة كورونا وتعثر التعافي الاقتصادي.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية جلسة التداول على هبوط حاد، ومُني المؤشران S&P500 وناسداك بأكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ منتصف مايو.

وسجل المؤشر داو جونز أسوأ يوم له في حوالي تسعة أشهر.

ودفع عزوف المستثمرين عن المخاطرة أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات للهبوط لتجر معها أسهم البنوك الحساسة للفائدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 724.56 نقطة، أو 2.09%، إلى 33963.29 نقطة في حين هبط المؤشر S&P500 القياسي 68.67 نقطة، أو 1.59%، ليغلق عند 4258.49 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 152.25 نقطة، أو 1.06%، إلى 14274.98 نقطة.