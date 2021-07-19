شركة زووم تخطط للاستحواذ على Five9 مقابل 14.7 مليار دولار

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وكالات – كشفت شركة زووم عن خططها لشراء Five9 وهو مزود لبرامج مركز الاتصال السحابي في صفقة تقدر بمبلغ 14.7 مليار دولار.
وتمثل هذه الصفقة أول عملية استحواذ لزووم بقيمة مليارية، وتأتي في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لعالم ما بعد الجائحة مع عودة الموظفين إلى مكاتبهم.
وستكون هذه الصفقة ثاني أكبر صفقة تقنية أمريكية هذا العام بعد شراء مايكروسوفت لشركة Nuance Communications، وفقًا لـ FactSet.
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