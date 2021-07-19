أسعار النفط تهبط 6% بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج

وكالات – هبطت أسعار النفط بما يصل إلى 6% في أثناء التعاملات اليوم الإثنين بعد أن تغلبت مجموعة أوبك+ على انقسامات داخلية واتفقت على زيادة الإنتاج وهو ما يثير مخاوف إزاء فائض في المعروض من الخام بينما تتزايد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم. وهبطت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.5% إلى 69.55 دولار للبرميل. وهوت عقود الخام الأمريكي أكثر من 6% إلى 67.42 دولار للبرميل.

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