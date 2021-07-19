أسعار النفط تتراجع بنحو 3% بعد اتفاق منتجي أوبك+ على زيادة الإنتاج

سي إن بي سي _ تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الاثنين بعد أن تغلبت أوبك+ على انقسامات داخلية واتفقت على زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من البلدان.

وانخفض خام برنت 2.01 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 71.58 دولار للبرميل بعد افتتاح الأسواق اأاوروبية. وتراجع الخام الأمريكي 2.06 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 69.75 دولار للبرميل.

واتفق وزراء أوبك+ أمس الأحد علي زيادة إمدادات النفط من أغسطس لتهدئة الأسعار التي صعدت هذا الشهر لأعلى مستوى في أكثر من عامين مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

كما اتفقت المجموعة التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا على حصص إنتاج جديدة من مايو أيار 2022.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش “حتى مع زيادة الإنتاج، تظل السوق في شح بعض الشيء… تظهر البيانات التي تتواتر بشكل كبير مؤشرات إيجابية بالنسبة للنفط، إذ سجل الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مؤخرا مستوى قياسيا. هذا من شأنه أن يحد من مدة البيع”.