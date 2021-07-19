السعودية تشترط تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى الخارج اعتبارا من 9 أغسطس

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العربية نت _ أفادت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021.
ويستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي المصري السعودي، تغطي مخاطر (COVID19) خارج المملكة، والمتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر منذ إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.
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