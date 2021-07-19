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فرنسا لا تستبعد إعادة فرض حظر التجول مع ارتفاع إصابات كورونا

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وكالات _ قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لتلفزيون (بي. إف.إم) يوم الاثنين إنه لا يمكن استبعاد إعادة فرض حظر التجول للحد من انتشار كوفيد-19 إذا استمرت الإصابات في الارتفاع.

وسجلت فرنسا أكثر من 12500 إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد، وهو اليوم الثالث الذي تتجاوز فيه الإصابات عشرة آلاف حالة، إذ أدى الانتشار السريع لسلالة دلتا الأكثر عدوى من الفيروس إلى قفزة في الإصابات الجديدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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