- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – شكلت مديريات التموين غرف متابعة مركزية لمتابعة حالة الأسواق والوقوف على مدى توافر السلع بها، وكذلك المخابز.
وبحسب بيان لوزارة التموين، أكد مديرو المديريات تشكيل غرف متابعة مركزية، برئاسة مدير المديرية، إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية بالمحافظات.
وشدد مديرو المديريات على استعدادهم لتلقي أي شكاوى من المواطنين في أيام العيد لحلها، وأشاروا إلى أن كل مديريات التموين تعمل على مدار أيام العيد بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكد مديرو مديريات التموين بالمحافظات أنهم شنوا عددا من الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، وقد أسفرت عن ضبط
سيارة شيفرولية بمحافظة الغربية محملة بكمية من شكائر الدقيق البلدي المدعم، استخراج 82% زنة الشكارة 50 كجم، وعليها سبعة وتسعون شكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 9 أطنان و850 كيلوجرام محظور تداوله بالأسواق، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 17481 لسنة 2021 جنح مركز طنطا، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم.
كما أشار مديرو المديريات إلى أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية ويتوافر بها كل أنواع السلع سواء كانت لحوم طازجة أو مبردة أو خراف حية أيضا، ونوهوا كذلك إلى إنشاء عدد من الشوادر بكل محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: غرف متابعة مركزية للوقوف على مدى توافر السلع خلال إجازة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.