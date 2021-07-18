التموين: غرف متابعة مركزية للوقوف على مدى توافر السلع خلال إجازة العيد

دوت الخليج – شكلت مديريات التموين غرف متابعة مركزية لمتابعة حالة الأسواق والوقوف على مدى توافر السلع بها، وكذلك المخابز.

وبحسب بيان لوزارة التموين، أكد مديرو المديريات تشكيل غرف متابعة مركزية، برئاسة مدير المديرية، إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية بالمحافظات.

وشدد مديرو المديريات على استعدادهم لتلقي أي شكاوى من المواطنين في أيام العيد لحلها، وأشاروا إلى أن كل مديريات التموين تعمل على مدار أيام العيد بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد مديرو مديريات التموين بالمحافظات أنهم شنوا عددا من الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، وقد أسفرت عن ضبط

سيارة شيفرولية بمحافظة الغربية محملة بكمية من شكائر الدقيق البلدي المدعم، استخراج 82% زنة الشكارة 50 كجم، وعليها سبعة وتسعون شكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 9 أطنان و850 كيلوجرام محظور تداوله بالأسواق، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 17481 لسنة 2021 جنح مركز طنطا، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

كما أشار مديرو المديريات إلى أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية ويتوافر بها كل أنواع السلع سواء كانت لحوم طازجة أو مبردة أو خراف حية أيضا، ونوهوا كذلك إلى إنشاء عدد من الشوادر بكل محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.