اتفاقية بين شركة فوري وبنك ناصر الاجتماعي لصرف المعاشات من خلال منافذها

إسلام فضل _ أعلنت شركة “فوري” عن نجاح اتفاقيتها مع بنك ناصر الاجتماعي بهدف تيسير عملية صرف معاشات ومرتبات ونفقات عملاء البنك من خلال منافذ شركة “فوري” المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، إن جاء ذلك التعاون في إطار حرص شركة فوري علي دعم عملية التحول الرقمي ونشر ثقافة التعاملات المالية الإلكترونية غير النقدية، ودفع عجلة التنمية المستدامة ومساندة جهود الدولة في مساعيها نحو الشمول المالي عبر التعاون مع كبرى المؤسسات المصرفية مثل بنك ناصر الاجتماعي.

وشهدت حجم عمليات تحويل الاموال قفزة كبيرة فى مستوى النمو منذ يناير 2021 و حتي يوليو الجاري وصلت الى 610% خلال شهر يوليو بعد تحسن ملحوظ بدأ بتضاعف عدد العمليات وحجم الصرف النقدي ببداية الربع الثاني من العام الحالي لكافة تحويلات المرتبات والمعاشات من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق منافذ فوري حيث.

كما صلت خلال شهر يناير الماضي قيمة عمليات التحويل الي 1.945 مليون جنيه بينما وصلت إلى 12.996 مليون جنيه في يوليو الجاري.

وبحسب البيان، تطلع فوري بنهاية هذا العام الي مضاعفة حجم عمليات التحويل الشهرية حتي تصل الي حوالي 50 مليون جنيه شهريًا لصالح عملاء بنك ناصر.

وعن كيفية صرف المعاشات تتم العملية بكل سهولة حيث يتوجه العميل لأي منفذ فوري، أو تاجر لديه ماكينة فوري ويتم سحب المبلغ الذي يريده من حسابه عن طريق كارت ATM الخاص به، ويقوم التاجر بإعطائه إيصال معتمد من شركة فوري بعد إتمام عملية الصرف.

وقال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة “فوري”، إن هدف الشركة الدائم هو تقديم خدمات ميسرة لتسهيل حياة المواطن خصوصًا كبار السن من مستحقى المعاشات وذلك دون عناء أو الوقوف في الطوابير، حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا خاصة لهذه الفئة من المصريين و لذلك نسعى لتطوير الحلول الذكية والإلكترونية بالتعاون مع شركاؤنا فى القطاع المصرفى للمساهمة فى التقليل من كاهل العناء عن أهلنا من كبار السن، و نفتخر بهذا التعاون المثمر مع بنك ناصر الاجتماعي العريق لتنفيذ هذه التجربة الناجحة باقتدار.

وذكر أن الشركة تستهدف التوسع مستقبلا بالتعاون مع مؤسسات مصرفية اخري مما يحقق استراتيجية الشركة بنشر ثقافة التعاملات المالية الغير نقدية و تحسين اداء المدفوعات الالكترونية فى اطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

يشار إلي أن شركة “فوري” توفر حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع، كما تقوم بخدمة أكثر من 29.3 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ 3 مليون معاملة يوميًا من خلال أكثر من 239 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 38 بنكًا، بالإضافة إلى منافذ “فوري بلس” على مستوى الجمهورية، وكذلك “MyFawry” البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.