البورصة تصعد إلى 10646 نقطة.. وسهم CIB يقفز 1.65%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.81%، وأغلق عند مستوى 10646 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.65%، وأغلق عند مستوى 57.44 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.4% و 1.18% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.480.129 مليار جنيه على 194 شركة من خلال 49.454 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 102 شركة مقابل تراجع 59 بينما لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 16.061 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 16.354 مليون جنيه، مقابل 293.248 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 11.636 مليون جنيه، منها 7.469 مليون جنيه للمؤسسات، و4.166 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 27.697 مليون جنيه، منها 15.453 مليون جنيه للمؤسسات، و12.244 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مصر للأسمنت – قنا 13.66 15.02 9.96 بيراميزا للفنادق والقرى السياحة- بيراميزا 22.43 24.56 9.5 العربية للصناعات الهندسية 2.99 3.260 9.03 أجواء للصناعات الغذائية- مصر 23.99 26 8.38 أسمنت سيناء 5.91 6.4 8.29

الأسهم الأكثر انخفاضا