فوديكو تعين الشبكشي رئيسا لمجلس الإدارة وعبد العليم نائبا ومحمود علي عضوا منتدبا

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو، عن تعيين عمرو محمد هاشم الشبكشي رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة في جلسته أمس وافق على هذا القرار، واعتمد أيضا تعيين محمد عبد العليم محمود في منصب نائب لرئيس مجلس الإدارة، ومحمود على عبد الحميد عضوا منتدبا.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت ارتفاعا في صافي الأرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.460 مليون جنيه، مقابل 803.160 ألف جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع صافي المبيعات ، لتصل إلى 27.868 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 26.102 مليون جنيه بالنصف المقارن من عام 2020.