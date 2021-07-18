فوديكو تحقق 1.5 مليون جنيه أرباح خلال النصف الأول

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رنا ممدوح _ حققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو، ارتفاع صافي الأرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.460 مليون جنيه، مقابل 803.160 ألف جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفع صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، لتصل إلى 27.868 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 26.102 مليون جنيه بالنصف المقارن من عام 2020.
وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 23.466 مليون جنيه، مقابل 21.633 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وارتفع مجمل الربح خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.104 مليون جنيه، مقابل 5.097 مليون جنيه بالنصف المناظر.
وبلغ نصيب السهم من أرباح الفترة 0.127 جنيه مقابل 0.089 جنيه بالفترة المقارنة.
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