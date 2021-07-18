البورصة تصعد 0.41% مستهل التعاملات.. والسبعيني يقفز 1.84%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.41%، ليتداول عند مستوى 10604 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.9%، ليتداول عند مستوى 57.02 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.84% و 1.37% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 130.213 مليون جنيه على 150 شركة من خلال 3.873 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 57 شركة مقابل تراجع 17 بينما لم تتغير أسعار 79.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.236 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 9.331 مليون جنيه، مقابل 8.094 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.559 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 1.669 مليون جنيه، مقابل 140.054 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 322.603 ألف جنيه، منها 319.028 ألف جنيه للمؤسسات، و3.575 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مطاحن ومخابز شمال القاهرة 24.7 27.17 10 مصر للأسمنت – قنا 13.66 15.02 9.96 رواد السياحة 51.23 56.02 9.35 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 24.29 26.35 8.48 بنك التعمير والإسكان 34.49 37.4 8.44

الأسهم الأكثر انخفاضا