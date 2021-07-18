مال وأعمال

مصر الجديدة تمد فترة تلقي عروض تطوير هليوبارك إلى 10 أغسطس القادم

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تأجيل موعد تقديم العروض المالية والفنية للشراكة على تطوير مشروع هليوبارك.

وقررت الشركة وفقا لبيانها المرسل للبورصة اليوم، التأجيل إلى يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس القادم بدلا من 27 يوليو الجاري.

Wafa_LIE_728x90

كان مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان قد وافق في جلسته المنعقدة 30 ديسمبر الماضي، على البدء من حيث المبدأ في دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح قطعة أرض بمساحة 1695 فدان في هليوبارك للمشاركة مع أفضل مطوريين عقاريين، واستكمالا لسعي الشركة لتحقيق خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية على المدار السنوات المقبلة.

وأعلنت الشركة مطلع مارس الماضي عن تعاقدها مع شركة مينا للاستشارات التطوير العقاري لتتولى إعداد كراسة شروط طرح 1695 فدان بنظام المشاركة في الإيرادات مع القطاع الخاص بمشروع “هليوبارك” بالقاهرة الجديدة.

وتتولي مينا للاستشارات أيضا تحديد نطاق الأعمال والشروط المالية والتجارية بين شركة مصر الجديدة ومقدمي العروض وكذلك إعداد نموذج عقد المشاركة بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر الجديدة تمد فترة تلقي عروض تطوير هليوبارك إلى 10 أغسطس القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا