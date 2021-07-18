مال وأعمال

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يخضع للعزل بعد مخالطة مصاب بكورونا

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– سيقتصر نشاط رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك على العمل من مكتب كل منهما وسيجري فحصهما يوميا باختبار الكشف عن كوفيد-19 وذلك بعد التأكد من مخالطتهما لشخص أصيب بالفيروس.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد أمس السبت إن فحصه أثبت إصابته بكوفيد-19.

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وأكد بيان من مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد أن جونسون وسوناك تلقيا إخطارا من وحدة الفحص والتتبع بهيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنهما خالطا مصابا.

ويقتضي القانون أن يعزل من يخالط مصابا نفسه عشرة أيام.

غير أن رئيس الحكومة ووزير المالية سيشاركان في دراسة تجريبية تسمح لهما بمواصلة العمل من المكتب والالتزام بإجراءات العزل في غير أوقات العمل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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